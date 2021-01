Ue: accordo Irini e Frontex, focus su lotta a criminalità transfrontaliera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cooperazione tra la nostra organizzazione, iniziata nel 2015, resta vitale e uno strumento estremamente prezioso a disposizione dell'Unione europea nel suo insieme nel suo sforzo di sostenere il processo di pace libico, avviato a Berlino dalla comunità internazionale nel gennaio dello scorso anno", ha detto durante il suo intervento l'ammiraglio Fabio Agostini. "L'operazione Irini è per noi un prezioso partner operativo. Frontex fornirà informazioni che aiuteranno ad affrontare le sfide alla sicurezza nel Mediterraneo centrale", ha affermato il direttore di Frontex, Fabrice Leggeri. "Le radici di questo accordo provengono dall'operazione Sophia. Dall'attivazione dell'operazione Eunavfor Med Irini, l'attuazione dell'embargo sulle armi alla Libia è diventata il compito principale e questa cooperazione rimane uno strumento prezioso a disposizione dell'Unione europea nel suo complesso nel suo sforzo di integrare gli strumenti di sicurezza interna ed esterna", ha comunicato Irini in una nota. "Il forte nesso tra sicurezza interna ed esterna può essere raggiunto solo migliorando i collegamenti tra la Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) e le agenzie per la giustizia e gli affari interni. La collaborazione tra Operazione Irini e Frontex va dritta in questa direzione, soddisfacendo la volontà dell'Unione europea di attuare la propria Strategia Globale e di approccio integrato, rappresentando un modello virtuoso anche per gli altri teatri", si legge in conclusione nella nota stampa. (Beb)