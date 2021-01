Afghanistan: Stoltenberg a Ghani, presenza della Nato basata su condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato con il presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, in merito al processo di pace nel Paese. "La posizione della Nato non è cambiata e la nostra presenza è basata sulle condizioni. Continuiamo ad aiutare le forze di sicurezza afghane a garantire che l'Afghanistan non diventi mai più un rifugio sicuro per il terrorismo internazionale", ha scritto su Twitter Stoltenberg. (Beb)