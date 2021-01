Spagna: vicepremier Iglesias, sistema democratico limitato da poteri che ostacolano volontà popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna c'è un sistema democratico ma è limitato da "poteri che pongono molti ostacoli e difficoltà alla volontà popolare". Lo ha dichiarato il vicepremier Pablo Iglesis, spiegando che ci sono "signori che comandano più dei deputati e dei ministri", proprietari di banche ed aziende che "hanno più potere di me e nessuno ha votato per loro". Su questo punto il leader di Unidas Podemos ha chiarito nel denunciare le pressioni sul governo che "nessun ricco o potente è disposto ad accettare una decisione, per quanto democratica, se influisce sulla sua ricchezza e sul suo potere". Alla domanda se si fida del primo ministro, Pedro Sanchez, il leader di Unidas Podemos ha replicato che in politica "non ci si deve fidare di nessuno". "A volte all'interno del governo si discute con un ministro che si fa carico delle argomentazioni dei boss immobiliari", ha detto Iglesias in merito alla pressioni "potenti e dei ricchi" sul governo. In merito alla possibilità di creare un'azienda energetica pubblica come chiesto dal suo partito, il vicepremier ha affermato che il Partito socialista operaio (Psoe) "non vuole". In merito alla situazione politica della Catalogna ed alla situazione dei leader indipendentisti in carcere o in esilio, Iglesias ha sostenuto che a differenza del re emerito, Juan Carlos, l'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, "non è a Bruxelles per aver rubato, né per aver cercato di arricchirsi, ma per aver portato le sue idee politiche all'estremo e per vie traverse, secondo me sbagliate" e che non dovrebbero essere "indifferenti alla legge". Iglesias, che ha insistito sul fatto di non condividere le decisioni prese da Puigdemont, in particolare sul fatto che con una maggioranza assoluta nel Parlamento catalano, fosse legittimato ad una "secessione unilaterale", ribadendo che il conflitto politico nella regione non può essere risolto "con giudici o repressione della polizia", ma che dovrà essere la politica "ad agire". (Spm)