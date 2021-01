Imprese: Di Stefano (Cdp Equity), Italia deve fare sistema, su Aspi no alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete autostradale è un asset strategico: Cassa depositi e prestiti potrebbe garantire l’ammodernamento della rete, favorendo la logistica integrata e dando stabilità alla governance di un’infrastruttura chiave. Così Pierpaolo Di Stefano, chief investment officer di Cdp e amministratore delegato di Cdp Equity, in un’intervista sull’inserto economico del “Corriere della Sera”. “Oggi siamo interamente dedicati al progetto in corso che coinvolge Autostrade per l’Italia: insieme ai fondi Blackstone e Macquarie siamo impegnati su una due diligence molto complessa, con l’obiettivo di mettere il consorzio nella posizione di inviare un’offerta vincolante: non ci sono altre alternative sul tavolo”, ha detto. Parlando poi del progetto con Tim e Open Fiber, Di Stefano ha sottolineato quanto una società unica della rete potrebbe contribuire allo sviluppo digitale e all’introduzione di tecnologie che migliorino la competitività del paese. “L’importante è creare una società aperta, resa autonoma da un sistema di governance che ne assicuri la terzietà sotto i profili della parità di accesso, delle decisioni di investimento, degli effetti pro-concorrenziali e della elevata quantità del servizio: è un peccato che Enel abbia deciso di uscirne in questo momento”, ha detto. (segue) (Rin)