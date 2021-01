Imprese: Di Stefano (Cdp Equity), Italia deve fare sistema, su Aspi no alternative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venendo poi alla fusione tra Sia e Nexi, l’amministratore delegato di Cdp Equity ha ribadito che “con questo progetto vogliamo confermare il nostro ruolo di investitore di lungo termine nelle reti infrastrutturali strategiche”, ricordando l’importanza dei sistemi di pagamento per la competitività di qualsiasi paese e ricollegandosi anche all’acquisizione che Euronext sta completando su Borsa Italiana. “L’aggregazione creerà importanti sinergie e contribuirà a rendere Piazza Affari un mercato dei capitali ancora più competitivo: aumenterà la liquidità del mercato, e in Italia saranno concentrate tutte le attività della divisione Finance di Euronext e altre funzioni critiche”, ha spiegato. Interrogato infine sulle parole di Romano Prodi in merito alla fusione Fca-Psa, in cui secondo l’ex premier “il grande assente è il governo”, Di Stefano ha affermato che la sfida più grande per l’Italia è fare sistema. “Il professor Prodi forse si riferisce al fatto che la Caisse des Depots, attraverso Bpi, è azionista della nuova società con circa il 6 per cento, e che il suo Ad siede nel consiglio: è evidente che una presenza di questo tipo serve anche a preservare la filiera automotive e il suo indotto”, ha spiegato. (Rin)