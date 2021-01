Kosovo: ministra Esteri Haradinaj riceve ambasciatore Qatar al Marri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Meliza Haradinaj ha avuto oggi un incontro con l'ambasciatore non residente del Qatar in Kosovo Ali Bin Hamad al Marri. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Pristina, Haradinaj ha espresso la gratitudine per il costante sostegno del Qatar alla statualità del Kosovo. "I nostri due Paesi sono nel processo di concludere diversi accordi", si legge in un tweet del ministero kosovaro. Secondo quanto dichiarato ieri dalla ministra degli Esteri kosovara uscente Haradinaj, il ministero degli Esteri di Belgrado "sta facendo l'opposto" di quanto previsto nei documenti firmati alla Casa Bianca dal presidente serbo Aleksandr Vucic lo scorso settembre. "Con la sua ultima richiesta al Qatar di non fare lobbying per il Kosovo, la Serbia ha violato nuovamente gli accordi di Washington e ha confermato che è un vicino e un partner internazionale inaffidabile", si legge in un post su Twitter del ministero degli Esteri di Pristina che diffonde anche il testo di una lettera di condanna ufficiale dell'atteggiamento di Belgrado da parte del dicastero kosovaro. (segue) (Alt)