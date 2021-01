Serbia: studio legale prepara prime cause per uranio impoverito con consulente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio legale Aleksic di Nis, in Serbia, ha preparato le prime 5 cause contro la Nato per l'utilizzo di uranio impoverito nel bombardamento operato sul Paese nel 1999. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", le cause saranno sottoposte nei prossimi giorni ai tribunali serbi per conto di persone che presentano patologie tumorali e che indicano come causa della malattia l'esposizione all'uranio impoverito. Le azioni legali saranno presentate al dipartimento per i contenziosi dei tribunali di Belgrado, Vranje, Nis, Kragujevac e Novi Sad, secondo quanto ha reso noto l'avvocato Srdjan Aleksic. La preparazione delle cause legali ha visto la collaborazione dell'avvocato italiano Angelo Fiore Tartaglia. Secondo Aleskic, negli stessi casi in Italia è riuscito a ottenere 181 sentenze definitive a favore di soldati italiani che erano stati impiegati nella missione di peacekeeping in Kosovo. (Seb)