Kosovo: elezioni parlamentari, Ong denuncia violazione ai diritti dei cittadini all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione della Commissione elettorale centrale del Kosovo in vista delle imminenti elezioni parlamentari per verificare tramite telefono gli elettori che vivono all'estero è stata vista come una violazione dei diritti della diaspora kosovara. L'Ong Germin ha presentato un reclamo all'autorità elettorale del Paese sostenendo come questo tipo di verifica costituisca una violazione dei diritti della comunità kosovara all'estero. "Crediamo e abbiamo fornito argomenti sufficienti nella denuncia che abbiamo presentato oggi all'Ecap secondo cui ci sono abbastanza fattori per respingerla perché la Cec ha preso una decisione che viola i diritti costituzionali", ha dichiarato Lirim Krasniqi, co-direttore di Germin. Krasniqi ha insistito sul fatto che l'attuale legislazione del Kosovo ha "sufficienti opportunità per la verifica di coloro che intendono registrarsi al voto, perché questi nella loro domanda allegano i loro documenti di identità". (segue) (Alt)