Kosovo: elezioni 14 febbraio, accordo tra lista presidente Osmani e Vetevendosje (4)

- La presidente ad interim del Kosovo Osmani ha dichiarato che le elezioni politiche anticipate si terranno il 14 febbraio, a seguito alla decisione della Corte costituzionale di Pristina di annullare il voto parlamentare che si è tenuto a giugno per valido per la formazione del governo guidato da Hoti. "La Commissione elettorale è incaricata di intraprendere tutte le azioni necessarie per tenere le elezioni", ha detto Osmani in una dichiarazione scritta. "È fondamentale che questo processo elettorale sia equo e libero per contribuire ulteriormente al progresso della democrazia nel nostro Paese", ha aggiunto. (segue) (Alt)