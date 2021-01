Libia: Williams (Unsmil) conduce un dialogo digitale con mille cittadini da tutte le regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’incontro, a Ginevra, del comitato consultivo del Foro di dialogo politico della Libia (Lpdf), la rappresentante speciale ad interim del segretario generale dell’Onu, Stephanie Williams, ha partecipato a un dialogo digitale con 1.000 cittadini libici, la maggioranza dei quali proveniente da tutte le regioni del Paese, mentre i restanti vi hanno preso parte dall’estero. Lo riferisce un comunicato della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil). Williams ha accolto con favore l’alto livello di impegno e interazione dei partecipanti, che hanno risposto a domande sulla situazione politica, di sicurezza ed economica del Paese. Più del 70 per cento dei partecipanti ha concordato sul fatto che i risultati del lavoro del comitato consultivo siano stati positivi, e ha auspicato che conducano a una soluzione durevole, pur esprimendo il proprio timore di un “ostruzionismo” da parte di quello che è stato descritto come “il partito dello status quo”. Il 76 per cento dei partecipanti al dialogo, si legge nella nota, si è detto a favore dello svolgimento di elezioni nazionali il 24 dicembre 2021, e la maggioranza ha fatto appello a concludere il pluriennale periodo di transizione.Secondo il 69 per cento di coloro che hanno preso parte alla conversazione digitale, è necessaria “un’autorità esecutiva unificata ad interim nel periodo precedente le elezioni”. Tutti i partecipanti hanno inoltre espresso il loro sostegno all’accordo per il cessate il fuoco siglato il 23 ottobre 2020, e la maggioranza ha fatto appello alla partenza dei mercenari e combattenti stranieri dal Paese. Le parti hanno anche chiesto un ruolo più forte delle Nazioni Unite nel porre fine alle interferenze straniere in Libia, e una prosecuzione del dialogo patrocinato dall’Onu, poiché molti temono che “altrimenti la guerra scoppierà di nuovo”.Una preoccupazione centrale dei partecipanti è l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità: il 46 per cento ha detto che la situazione economica ha continuato a peggiorare, in rapporto all’anno precedente. I partecipanti hanno accolto con favore l’unificazione del tasso di cambio del dinaro libico, ma hanno chiesto maggiori sforzi per migliorare la situazione economica. L’inviata Williams, dal canto suo, ha espresso il suo “massimo apprezzamento” per le risposte e raccomandazioni sincere che ha ricevuto durante il dialogo digitale, promettendo di prenderle in considerazione e utilizzarle per costruire tutti i percorsi del dialogo facilitato dall’Onu.Williams ha annunciato sabato che il Comitato del Forum ha raggiunto un accordo sul meccanismo per la selezione dell'autorità esecutiva ad interim. Williams ha dichiarato, durante una conferenza stampa a Ginevra, che la sessione plenaria del Forum per il dialogo politico vota oggi il meccanismo concordato dal comitato consultivo. Il meccanismo prevede la necessità che ogni membro del nuovo governo scelto abbia il 70 per cento delle preferenze come rappresentante delle tre principali regioni del Paese nel Consiglio presidenziale e come presidente e premier. In caso non si riuscisse a ottenere i voti necessari ogni regione potrà presentare delle liste di 4 candidati e ogni candidato deve avere il sostegno di 17 presentatori divisi tra le tre regioni del Paese (8 ovest, 6 est e 3 sud). Vince la lista che ottiene il 60 per cento dei presenti al primo round di votazioni. Se nessuna lista raggiunge il quorum necessario le prime due liste con il maggior numero dei voti vanno al ballottaggio nella seduta plenaria dovendo ottenere il 50 per cento più uno dei voti. Il diplomatico statunitense ha precisato che la missione Onu (Unsmil) non parteciperà in alcun modo alla scelta dei rappresentanti delle tre regioni. La Williams ha aggiunto che i 18 membri del comitato consultivo, scelti dai membri del dialogo libico di Tunisi, stanno operando senza interferenze straniere e che i colloqui hanno l'obiettivo di arrivare ad una riconciliazione nazionale. (Res)