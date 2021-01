Russia: premier finlandese Marin chiede l'immediato rilascio di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj deve essere rilasciato immediatamente. Questo l'appello lanciato dalla premier finlandese Sanna Marin tramite il proprio profilo Twitter. "Anche le altre persone arrestate all'arrivo di Navalnyj in aeroporto devono essere liberate", ha scritto Marin. La premier della Finlandia chiede che la Russia faccia luce sull'avvelenamento subito da Navalnyj e che protegga "i diritti dell'opposizione, come si deve fare in ogni democrazia". (Sts)