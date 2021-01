Repubblica Ceca: Covid, l'indice di rischio epidemiologico resta a 70 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di rischio epidemiologico (Pes) in Repubblica Ceca resta a 70 punti su 100. E' quanto risulta dai dati pubblicati dal ministero della Sanità di Praga, ripresi dall'agenzia di stampa "Ctk". Per il quinto giorno consecutivo l'indice segna un livello 4 di rischio. Diversi parametri sono migliorati, dal numero delle ospedalizzazioni, al numero medio di contagi ogni 100 mila abitanti nelle ultime due settimane. Tuttavia, il numero di riproduzione di base (R0) del coronavirus è lievemente aumentato, dallo 0,68 allo 0,71. Formalmente il Paese si trova al livello 5 dal 27 dicembre, ma il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Industria Karel Havlicek ha dichiarato all'emittente televisiva "Prima" che mercoledì l'esecutivo discuterà la possibilità di abbassarlo in linea con i dati. Affinché ciò sia possibile, il Pes deve osservare dati ascrivibili al livello 4 per almeno sette giorni. (Vap)