Tunisia: nella notte proteste e atti di vandalismo in tutto il Paese

- Nella notte fra ieri e oggi varie regioni della Tunisia sono state scosse da nuove proteste e atti di violenza: quartieri, città e località di tutto il Paese hanno assistito ad atti di vandalismo e saccheggi ai danni di edifici pubblici e privati. Le scene sono state osservate in particolare in alcuni quartieri della conurbazione di Tunisi, come Ettadhamen, Douar Hicher, Tebourba, Kram, ma anche in altre città come Biserta, Siliana, Kairouan, Nabeul, Monastir, Susa, Kef. I manifestanti hanno incendiato pneumatici, bloccato strade, saccheggiato spazi commerciali e locali. Intervenendo ieri sull’emittente “Watania 1”, il portavoce della direzione generale della Sicurezza nazionale (Dgsn), Walid Hakima, ha parlato di “atti di vandalismo, diretti contro beni pubblici e privati, i cui scopi sono il furto e il saccheggio”. Secondo Hakima, i social network hanno contribuito ad accendere la tensione e a causare quelli che ha insistito nel qualificare come “atti di saccheggio”. “I movimenti di protesta si tengono di giorno, davanti ai luoghi sovrani”, ha proseguito, sottolineando che invece “questi atti hanno avuto luogo davanti a spazi commerciali, agenzie bancarie, uffici postali, magazzini municipali". (segue) (Tut)