Tunisia: nella notte proteste e atti di vandalismo in tutto il Paese (2)

- "Sono stabilimenti di carattere commerciale e finanziario che vengono presi di mira la notte, in violazione del coprifuoco e della quarantena generale”, ha aggiunto. Il portavoce ha inoltre reso noto che negli atti in questione sono coinvolti alcuni minatori, chiamando le loro famiglie a “inquadrare e a occuparsi dei loro figli” affinché questi non vengano trascinati in tali disordini. Il bilancio delle proteste, secondo Hakima, è di 247 arresti, tre esercizi commerciali e altri negozi vandalizzati, fra cui una filiale bancaria e un magazzino municipale. “È stata aperta un’inchiesta e il ministero dell’Interno è deciso a scoprire tutte le persone coinvolte in questi atti, e ad applicare la legge”, ha proseguito. Così facendo “le unità militari hanno rafforzato il loro dispiegamento nei governatorati di Susa, Kasserine, Biserta e Siliana, allo scopo di preservare i luoghi sovrani”. In una dichiarazione all’agenzia di stampa “Tap”, il portavoce ufficiale del ministero della Difesa nazionale, Mohamed Zekri, ha sottolineato che tale dispiegamento mira a rafforzare preventivamente le sedi delle autorità nelle province in questione, a seguito delle tensioni e degli atti di violenza avvenuti negli ultimi giorni in varie regioni del Paese. (Tut)