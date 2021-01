© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 890 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Egitto, per un totale di 156.397 contagi dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce un comunicato del ministero della Salute del Cairo. Dei 156.937 totali, 122.993 sono completamente guariti e sono stati dimessi dagli ospedali predisposti per l’isolamento dei malati. I decessi registrati ieri sono 56, per un totale di 8.583 dall’inizio della pandemia. (Cae)