Vaccino: in Sardegna metà dosi Pfizer previste, a rischio i richiami

- Arriverà oggi in Sardegna il nuovo carico di 7.020 dosi di vaccino, appena la metà delle 14.040 dosi previste. Il tutto a causa del taglio delle consegne all'Unione Europea annunciato dalla Pfizer. A rischio nell'Isola la procedura di richiamo per i primi vaccinati. I tagli alle forniture saranno al centro delle videoconferenza delle Regioni con il commissario per l'emergenza Arcuri a cui prenderà parte l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu: "Faremo il punto della situazione – ha detto Nieddu – Arcuri ha confermato che Pfizer ha deciso in autonomia senza tener conto della struttura commissariale". Il 25 gennaio è prevista una nuova consegna, almeno stando a quanto assicurato dalla casa produttrice. (Rsc)