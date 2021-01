Nord Macedonia: fissata oggi interpellanza in Parlamento per il vicepremier Dimitrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier con delega agli Affari europei della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, è oggi in Parlamento per rispondere ad un'interpellanza su richiesta dei partiti d'opposizione. Secondo quanto riferisce la stampa locale, all'ordine del giorno della seduta è anche l'esame di circa 50 proposte di modifica ad altrettante leggi in vigore. Tra le proposte ci sono quelle per la modifica delle leggi sulle pari opportunità e sulla tutela contro le molestie sul posto di lavoro. I deputati discuteranno con procedura abbreviata anche gli emendamenti alla legge che regola l'assicurazione pensionistica obbligatoria e quella volontaria. All'ordine del giorno è infine l'esame di modifiche nel campo della salute pubblica, del commercio, delle finanze, della cultura e dell'ambiente. (Seb)