Aerospazio: Cosmo-SkyMed seconda generazione diventa operativo rafforzando ruolo Italia in osservazione Terra

- Da oggi il monitoraggio del nostro pianeta può contare su di un sistema aggiornato e unico in grado di fornire informazioni puntuali e innovative. Si è conclusa infatti con successo la complessa fase di test e qualifica in volo del sistema Cosmo-SkyMed seconda generazione dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e del ministero della Difesa, che ha aperto la strada al pieno funzionamento operativo del primo satellite Csg. Lo riferisce un comunicato stampa di Asi. Il programma raggiunge, in questo modo, un importante traguardo, in linea con gli obiettivi prefissati dall’Asi e dal ministero della Difesa, che ne hanno promosso, finanziato e diretto, nel ruolo di committenti, l’intero programma di sviluppo. Questo risultato conferma anche le eccezionali competenze dell’industria italiana che, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, ha realizzato il sistema. L’inizio della fase operativa del sistema Csg consentirà di assicurare la piena continuità operativa dell’intera missione Cosmo-SkyMed in orbita da più di dieci anni e ne incrementerà le capacità complessive. (segue) (Com)