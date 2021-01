Aerospazio: Cosmo-SkyMed seconda generazione diventa operativo rafforzando ruolo Italia in osservazione Terra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo primario di Csg è fornire ad un’utenza duale, civile e militare, i servizi di osservazione della Terra attraverso un ampio portfolio di prodotti, ottenuti nelle diverse modalità operative del sensore Sar (radar ad apertura sintetica), sia a campo stretto e risoluzione ultra-fine che a campo largo. Il sistema Csg rappresenta oggi lo stato dell’arte dei sistemi di osservazione della Terra basati su tecnologia radar e, grazie alle innovazioni tecnologiche e soluzioni innovative introdotte nelle componenti spaziale e terrestre, è in grado di garantire miglioramenti significativi rispetto alla prima generazione, tutt’oggi operativa, in termini di prestazioni, qualità delle immagini, efficienza dei servizi forniti agli utenti civili e governativi e maggiore vita operativa. L’elevata agilità del sistema, combinata con un salto generazionale in termini tecnologici, consente un ampliamento significativo delle possibili applicazioni; esse includono la sicurezza e la sorveglianza di territori e la prevenzione e analisi di eventi calamitosi dovuti a cause naturali o antropiche. (segue) (Com)