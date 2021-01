Aerospazio: Cosmo-SkyMed seconda generazione diventa operativo rafforzando ruolo Italia in osservazione Terra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema Csg è realizzato per l’Agenzia spaziale italiana e per il ministero della Difesa in Italia. Fondamentale il contributo dell’industria nazionale, con il Gruppo Leonardo, allo sviluppo di questa eccellenza del Paese. In particolare, Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento) è responsabile della realizzazione dei quattro satelliti radar e del sistema End to End, mentre Telespazio, joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento) è responsabile del segmento di Terra, della logistica e delle operazioni. Inoltre, Leonardo contribuisce al programma fornendo i sensori di assetto stellare per l’orientamento del satellite, i pannelli fotovoltaici e unità elettroniche per la gestione della potenza elettrica. e-Geos, società costituita da Telespazio (80 per cento) e Asi (20 per cento), è concessionaria esclusiva di Asi per la commercializzazione dei prodotti e servizi Cosmo-SkyMed e Cosmo-SkyMed seconda generazione in tutto il mondo. (Com)