Russia: Lavrov, dichiarazioni politici dell'Occidente su arresto Navalnyj mascherano crisi modello liberale

- Lo scopo delle dichiarazioni dell'Occidente sulla detenzione dell'attivista russo, Aleksej Navalnyj, è di distogliere l'attenzione dalla crisi in cui si trova il modello di sviluppo liberale. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Navalnyj è stato arrestato ieri al ritorno in Russia dalla Germania, dove si trovava per le cure in seguito ad un presunto avvelenamento. "Si può chiaramente sentire la gioia con cui corrono i commenti, come una copia carbone. Con gioia, perché questo permette ai politici occidentali di pensare che in questo modo possano distogliere l'attenzione dalla crisi più profonda, in cui si rivela essere il modello di sviluppo liberale", ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa.(Rum)