Vaccino: Genazzani (Ema), ritardo seconda dose non sarebbe problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se stiamo parlando di un ritardo qualche giorno, una o due settimane, non c'è nessun problema. Converrebbe mantenere fisso l'intervallo, anche per un motivo organizzativo, ma se dovesse succedere che qualcuno deve ritardare, non avrà nessun problema, questo lo sappiamo dai dati”. Lo ha detto su SkyTg24, Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema, parlando dei ritardi nella consegna dei vaccini annunciato da Pfizer. “I dati – ha spiegato - dimostrano che ci si può vaccinare in una finestra temporale che va dai 21 ai 42 giorni. Il commissario Arcuri ha detto che non vi saranno ritardi, in ogni caso, nel richiamo. Non sarà una settimana con un numero inferiore di vaccini che cambierà la situazione, ma più siamo veloci nel vaccinare, meno diamo la possibilità alle varianti di circolare e dare terreno al virus”.(Rin)