Credito: Francia, D'Amarzit nuova presidente di Euronext

- Delphine d'Amarzit è stata nominata presidente e amministratrice delegata di Euronext, che possiede sei borse in Europa: Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Oslo. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato, spiegando che la dirigente, fino ad oggi vice-presidente della banca online Orange Bank, comincerà il suo incarico il 15 marzo. Euronext ha sottolineato che d'Amarzit, 47 anni, "ha una conoscenza approfondita dei mercati e dei capitali in Europa e in Francia" (Frp)