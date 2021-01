Repubblica Ceca: Covid, il governo vuole una nuova proroga dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca vuole una nuova proroga dello stato di emergenza relativo alla pandemia di coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Secondo il primo ministro, Andrej Babis, è necessario che lo stato di emergenza sia esteso di altri 30 giorni, ovvero fino al 21 febbraio. L'esecutivo deve anche discutere modifiche al modo in cui viene calcolato l'indice di rischio epidemiologico (Pes). Lo stato di emergenza è in vigore in Repubblica Ceca dallo scorso 5 ottobre e scadrà formalmente il 22 gennaio. L'ultima proroga, anch'essa di 30 giorni, è stata approvata dalla Camera dei deputati il 22 dicembre. (Vap)