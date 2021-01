Medio Oriente: oggi presidente Egitto Al Sisi in visita ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, è atteso oggi in visita nella capitale giordana Amman. La visita avviene su invito del re Abdullah II di Giordania. È probabile che i due capi di Stato tengano un vertice sui legami bilaterali e sulla causa palestinese. Questa visita arriva una settimana dopo un incontro dei ministri degli Esteri di Egitto, Giordania, Francia e Germania al Cairo per rilanciare i colloqui di pace in fase di stallo con l'obiettivo di raggiungere una soluzione equa e globale per la causa palestinese. Domenica, 17 gennaio, il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha ricevuto a Ramallah Abbas Kamel, capo del servizio di intelligence generale (Gis) egiziano e Ahmed Hosni, capo dell'intelligence generale giordana. Il presidente palestinese ha informato sia Kamel che Hosni sui recenti sviluppi della causa palestinese, in particolare della riconciliazione intra-palestinese e lo svolgimento delle elezioni.(Res)