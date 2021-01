Germania: ministro Economia Altmaier presenterà presto proposta per elettromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, intende presentare una proposta per l'elettromobilità nei prossimi giorni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, è quanto comunicato dal mistero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Altmaier discuterà sia con i gruppi automobilistici sia con gli operatori di rete e, successivamente, presenterà un progetto “accettabile per tutte le parti coinvolte”. (Geb)