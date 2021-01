Vaccino: Genazzani (Ema), lavoro intenso per mantenere data 29 gennaio per approvazione AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se scommetterebbe sull’arrivo dell’approvazione del vaccino AstraZeneca il 29 gennaio, Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema, ha risposto: "Io non scommetto, però per i primi due vaccini quando abbiamo dato una data siamo riusciti a mantenerla o ad anticiparla. Dipende da quello che diranno i dati, ci si muove con cautela per salvaguardare la salute pubblica". Intervenuto a SkyTg24, Genazzani ha spiegato: "Stiamo valutando i dati – ha detto poi -, calendarizzando un serie di riunioni, c’è un lavoro intenso per riuscire arrivare in quella settimana. Credo che ce la faremo, dipenderà molto dai dati, da quanto potremo immaginare che il vaccino sia efficace e sicuro. Uno sviluppo veloce dei vaccini può portare a dei problemi, quello di AstraZeneca in particolare ha il problema che bisogna valutare il fatto che alcuni pazienti sono stati trattati con una dose diversa da quella autorizzata, ci sono tre diversi studi da mettere insieme. Poi bisogna valutare la produzione, sono tante le cose da vedere per mettere il timbro di efficacia e sicurezza”.(Rin)