Russia: ministro Esteri Lavrov, aperti a possibile cooperazione su vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è assolutamente aperta alla cooperazione con altri Paesi sul vaccino contro il Covid-19. Lo ha affermato in conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Confermiamo quanto ha detto il presidente Vladimir Putin ad agosto, annunciando la registrazione del primo vaccino al mondo, lo Sputnik V. Siamo il più aperti possibile alla cooperazione su tali questioni. Vediamo una risposta positiva alle proposte che il Fondo russo per gli investimenti diretti fa ai partner stranieri per organizzare la produzione su licenza", ha dichiarato Lavrov. Il vaccino Sputnik V è già stato registrato in Serbia, Argentina, Bielorussia, Bolivia, Algeria, nei Territori palestinesi, Venezuela e Paraguay. (Rum)