Covid: Ronghi e Ruberto (Cnal-Fssi), venerdì 29 gennaio a Montecitorio sit-in di protesta degli operatori dello sport

- "Venerdì 29 gennaio, gli operatori e i lavoratori del settore dello sport, del fitness, delle palestre e delle piscine saranno a Roma, in piazza Montecitorio, per un sit in di protesta e per chiedere di incontrare un rappresentante del Governo e delle forze politiche perché, a seguito delle norme anticovid, il settore è allo stremo con centinaia di piccole aziende che stanno chiudendo e migliaia di licenziamenti". E' quando annunciano il segretario generale della Confederazione Cnal, Salvatore Ronghi, e il presidente della Federazione sindacale sport Italia (Fssi), Gerardo Ruberto. "Il Governo - dichiara Ruberto - non tiene in alcuna considerazione il mondo delle attività sportive, ormai chiuse da un anno. Il nostro è un settore che produce 'lavoro' e 'salute' e va considerato come 'comparto essenziale' dell'economia e per la crescita della Nazione. Oltre 160 mila imprese sono ferme senza certezze per il futuro e con migliaia di posti di lavoro che si rischiano di perdere definitivamente. I ristori messi in campo dal Governo sono del tutto insufficienti. Chiediamo di poter riprendere, in sicurezza, le nostre attività, anche tenuto conto che le nostre imprese, per loro natura, vanno considerate "sociali" e fondamentali per la salute e per far fronte alle disabilità", conclude Ruberto. (segue) (Ren)