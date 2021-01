Governo: Sciotto (Fapi), mettere in salvo l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica di queste settimane è inaccettabile per le piccole imprese, che da mesi si trovano in affanno a causa delle serrate che hanno determinato cali di fatturato e collocato tanti addetti in cassa integrazione: artigiani, commercianti e piccoli imprenditori auspicano un governo stabile, capace di decidere e di mettere in salvo l'economia. Così in una nota il presidente della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. (Com)