M5s: D'Uva, da movimento stabilità a governo, pieno sostegno a Conte

- Oggi e domani "il parlamento dirà la sua, come è giusto che sia. Non sarà una decisione presa a scatola chiusa. Il Governo, con il presidente Conte, porterà un progetto. Su quello saremo chiamati a esprimerci. Il che significherà anche prendersi le proprie responsabilità". Lo ha detto il deputato questore del M5s Francesco D'Uva in un'intervista al "Messaggero". "Se il progetto che verrà presentato in Aula - ha aggiunto D'Uva - verrà giudicato valido, alla base attuale si aggiungeranno altri consensi. Non andiamo a giocare a tombola, ma a mettere le forze politiche davanti a un programma. Il M5s, nonostante qualcuno anni fa ci dipingesse come i barbari alle porte di Montecitorio, sta dando stabilità al governo. Con questo approccio diamo pieno sostegno al presidente Conte".(Rin)