Francia-India: Total acquisisce 20 per cento di Adani Green Energy Limited

- Il gruppo petrolifero francese Total ha annunciato l'acquisizione del 20 per cento di Adani Green Energy Limited (Agel), società indiana specializzata nel settore dell'energia solare del gruppo Adani. L'accordo prevede un'acquisizione da parte di Total di "una partecipazione del 50 per cento in un portafoglio solare in operazione di 2,35 Gwac e una partecipazione del 20 per cento in questa società per una cifra complessiva di 2,5 miliardi di dollari" si legge in un comunicato.(Frp)