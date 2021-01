Medio Oriente: presidenza Anp condanna approvazione nuove case in insediamenti ebraici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce ufficiale della presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeineh, ha condannato ieri la decisione di Israele di costruire 780 nuove unità abitative nei Territori palestinesi. Secondo il portavoce, gli insediamenti sono illegali dal punto di vista del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu (in ultima istanza la risoluzione 2334, promossa con il sostegno internazionale, fra cui quello degli Stati Uniti), e il loro unico scopo è quello di minare la soluzione a due Stati del conflitto arabo-israeliano. Le decisioni israeliane, ha proseguito Abu Rudeineh, sono un tentativo preventivo da parte del governo dello Stato ebraico di “minare qualsiasi sforzo possa compiere l’amministrazione del presidente statunitense eletto Joe Biden per rilanciare il processo di pace in stallo”. (Res)