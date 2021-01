Iraq: premier Al Kadhimi ordina di controllare frontiere con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha ordinato alle forze di sicurezza irachene di adottare misure di massima protezione lungo i confini con la Siria. Lo ha annunciato il generale Yahya Rasul, portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene. Le frontiere siro-irachene sono lunghe più di 600 chilometri; mentre dal 2014 le forze dello Stato islamico (Is) erano penetrate in territorio iracheno proprio dalla vicina Siria, occupando di fatto quattro governatorati iracheni (per un 40 per cento totale della superficie del Paese), proseguono anche oggi le operazioni di infiltrazione dell’organizzazione terroristica, nonostante l’Iraq ne abbia annunciato la sconfitta militare alla fine del 2017. Secondo Rasul, “le forze di sicurezza concentrano le loro operazioni preventive nelle regioni a nord-est della Siria”, aree che "non comprendono forze regolari dell’esercito siriano" ma in cui "si trovano unicamente numerosi gruppi terroristici”. (Res)