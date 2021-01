Cina: produzione industriale in aumento del 2,8 per cento annuo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a valore aggiunto della Cina è aumentata del 2,8 per cento su base annua nel 2020. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. La crescita è accelerata da un aumento del 2,3 per cento registrato nei primi undici mesi dello scorso anno. Nel quarto trimestre, la produzione industriale è cresciuta del 7,1 per cento su base annua, 1,3 punti percentuali in più rispetto a quella registrata nel terzo trimestre. Il solo dicembre ha visto la crescita della produzione salire al 7,3 per cento, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a novembre. La produzione industriale a valore aggiunto misura l'attività di grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa tre milioni di dollari). In una ripartizione per proprietà, la produzione delle imprese statali è aumentata del 2,2 per cento su base annua nel 2020, quella delle società per azioni è aumentata del tre per cento e quella delle imprese finanziate dall'estero è aumentata del 2,4 per cento. (segue) (Cip)