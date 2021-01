Cina: produzione industriale in aumento del 2,8 per cento annuo nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del settore manifatturiero è aumentata del 3,4 per cento su base annua il settore con i risultati migliori fra i tre principali, che includono anche l'estrazione mineraria e la produzione e fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua. L'estrazione mineraria è aumentata dello 0,5 per cento anno su anno, mentre la produzione e la fornitura di elettricità, energia termica, gas e acqua hanno registrato una crescita anno su anno del due per cento. La struttura industriale ha continuato a migliorare lo scorso anno, con la produzione nelle industrie manifatturiere e di apparecchiature ad alta tecnologia in espansione rispettivamente del 7,1 e del 6,6 per cento. (Cip)