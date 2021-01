Arabia Saudita: lanciata compagnia Kidana per lo sviluppo dei luoghi santi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione reale dell’Arabia Saudita per la Mecca e i Luoghi santi ha annunciato il lancio della compagnia Kidana, come braccio specializzato creato per gestire lo sviluppo e la protezione dei luoghi sacri dell’Islam, con sede a Mina, presso la città della Kaaba. Lo riferisce il quotidiano economico saudita "Al Eqtisadiya". Durante il primo incontro del consiglio di amministrazione della compagnia, presieduto dal principe Abdallah bin Bandar, è stato deciso di nominare Hatem Moumina come amministratore delegato dell’impresa, in aggiunta al suo attuale incarico di supervisore del programma per i Luoghi santi della Commissione reale. Kidana è la prima compagnia società per azioni chiusa posseduta dalla Commissione reale per la Mecca e i Luoghi santi, e avrà un capitale autorizzato di 1 miliardo di rial sauditi (270 milioni di dollari). (Res)