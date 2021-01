Crisi di governo, oggi Conte alla Camera. Renzi: "I numeri al Senato non ci sono"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunicazioni sulla crisi politica di Conte sono attese oggi alla Camera, mentre martedì alle 9.30 il presidente del Consiglio si presenterà a palazzo Madama. La partita decisiva sarà proprio al Senato e si giocherà sul filo di lana. All’interno della maggioranza sembra esserci fiducia. In Parlamento "faremo appello affinché tutti si assumano le proprie responsabilità" per "difendere e rilanciare l'interesse dell'Italia" e "lo facciamo alla luce del sole" ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nel corso del suo intervento alla direzione del Pd. Zingaretti, ha parlato di "sconcerto che nel mondo intero ha provocato una crisi al buio" che, il giorno dopo l'approvazione della bozza del Recovery, "rischia di aprire una fase davvero incomprensibile". Subito dopo "il voto di fiducia - ha annunciato - torneremo a riunire la direzione per le scelte da fare", per "decidere la strada migliore per l'Italia". La direzione nazionale del Pd, "convocata in forma permanente, dopo le comunicazioni del segretario Zingaretti si riaggiorna al termine del passaggio nelle Aule parlamentari", conferma una nota del partito."Noi abbiamo segnali di disponibilità e di attenzione da molti parlamentari, vedremo se" ciò consentirà "di mantenere una maggioranza attorno a questo governo, come auspichiamo. C'è sempre un po’ di tattica psicologica in questi passaggi", ha osservato ieri il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando. E ha aggiunto: "Se si manifesterà una disponibilità la si realizzerà in una cornice politica. Penso che ci sarà un'adesione che deriverà da una valutazione della situazione, del quadro politico e anche del quadro europeo. Credo che questo sarà abbastanza probabile. Poi quali saranno le forme parlamentari esattamente non lo sappiamo".I numeri a palazzo Madama "non ci sono, possono avere la maggioranza relativa" ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Non è l'arena" su La7. "Continueremo - ha detto Renzi - a votare per le cose che servono agli italiani, non voteremo la fiducia martedì, è chiaro che non faremo la stampella del governo, ma il giorno dopo voteremo a favore, spero anche con le opposizioni, il provvedimento sullo scostamento di bilancio per dare soldi ai ristori". Renzi ha poi precisato: "Ma sui banchi a rotelle o sul Cashback o sui sussidi o il Reddito di cittadinanza, voterei convintamente no". "Mi piacerebbe - ha aggiunto ancora - che facessero una Commissione parlamentare di inchiesta sul Covid"."Penso che Renzi abbia chiuso un discorso sbagliando modi e tempi" ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in riferimento alla possibilità che Italia viva rientri nella maggioranza di governo. "Quel discorso è chiuso", ha ribadito aggiungendo che oggi "i partiti alleati andranno in Parlamento con la schiena dritta e la coscienza a posto. La maggioranza ci sarà, se sarà relativa o meno lo diranno i numeri, ci saranno una serie di appuntamenti, di volta in volta si vedrà", ha spiegato. E' una crisi di governo che "nasce per una valutazione affrettata del contesto politico italiano, faccio un appello a coloro eletti nel Pd di votare con il Partito democratico", ha aggiunto. Gli esponenti di Italia viva eletti nel Pd "sono chiamati ad esprimersi" in Parlamento, "mi auguro vogliano rispettare il parere di quella comunità vasta", ha concluso Boccia. (Rin)