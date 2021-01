Kuwait: formata commissione d’inchiesta per infiltrazione cittadini iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno del Kuwait ha annunciato ieri la formazione di una commissione d’inchiesta per indagare sull’avvenuta ‘infiltrazione’, via mare, di dieci persone di nazionalità iraniana. Secondo quanto si legge in un comunicato del dicastero di Kuwait City il ministro dell’Interno, Thamer Ali Sabah al Salem al Sabah, ha ordinato di creare la commissione allo scopo di determinare le circostanze dell’evento, e chiarire in che modo gli stranieri siano effettivamente entrati nelle acque territoriali kuwaitiane. Nella nota il ministero elogia inoltre “i cittadini che hanno cooperato con le forze di sicurezza per arrestare i due infiltrati”, sottolineando che “dieci persone di una sola nazionalità (iraniani) sono stati arrestati mentre cercavano di infiltrarsi in Kuwait dal lato del mare”. (Res)