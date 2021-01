Terrorismo: Iraq, arrestato comandante Stato islamico a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un presunto comandante e capo-distaccamento dello Stato islamico (Is) è stato arrestato ieri nel settore di Karakh, nell’ovest della capitale Baghdad. Lo riferisce il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, generale Yahya Rasul. “Grazie a un follow-up sul campo, e all’intensificazione degli sforzi sul terreno, il Servizio antiterrorismo è riuscito ad arrestare un comandante delle bande terroristiche dell’Is che operava come ‘capo distaccamento’ nel settore di Karakh, a Baghdad”, si legge in una nota del portavoce. Secondo Rasul, il terrorista era attivo fra le fila dell’Is nel 2014 nel governatorato dell’Anbar. (Res)