Iraq: Alta commissione elettorale propone nuova data per le elezioni legislative

- L’Alta commissione elettorale indipendente dell’Iraq ha proposto ieri al consiglio dei ministri una nuova data per le elezioni anticipate nel Paese, attualmente previste per il 6 giugno 2021. Secondo quanto si legge in un documento ufficiale, la Commissione propone al primo ministro Mustafa al Kadhimi il 16 ottobre dell’anno corrente come nuova data per le elezioni legislative. Già durante un incontro di pochi giorni fa con le massime cariche dello Stato (il premier Kadhimi, il presidente della Repubblica Barham Salih, il presidente del parlamento Mohammed Al Halbusi) la Commissione, secondo fonti informate, aveva affermato la propria incapacità di garantire lo svolgimento delle elezioni anticipate il 6 giugno. Secondo quanto annunciato ieri da un membro della commissione legislativa del parlamento di Baghdad, Almas Fadil, “la commissione parlamentare ha convocato un incontro con l’Alta commissione elettorale lo scorso mercoledì, 13 gennaio, durante il quale quest’ultima ha informato dell’esistenza di numerosi ostacoli tecnici allo svolgimento delle elezioni, e ha reso noto di avere bisogno di più tempo” per organizzarle. (Res)