Cina: Covid, 109 casi di contagio nelle ultime 24 ore

- La Cina continentale ha registrato 109 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui 93 casi trasmessi localmente e 16 importati. Lo ha reso noto oggi la Commissione sanitaria nazionale cinese. Dei casi trasmessi localmente, 54 sono stati segnalati nell'Hebei, 30 a Jilin, sette nell'Heilongjiang e due a Pechino. Non sono stati segnalati decessi legati alla malattia. Secondo i dati aggiornati a ieri, 17 gennaio, il numero di casi importati è salito a 4.518. Tra questi, 4.234 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 284 sono ricoverati. Nessun decesso è stato segnalato tra i casi importati. Il numero totale di casi confermati ha raggiunto quota 88.336, inclusi 1.301 pazienti ancora in trattamento, 43 dei quali in condizioni gravi. Sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero 82.400 pazienti mentre 4.635 sono deceduti a causa della malattia. Ieri, tre casi sospetti e 34.231 contatti stretti sono rimasti sotto osservazione medica. Nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong sono stati segnalati 9.557 casi confermati, con 162 decessi, sono stati segnalati in totale, a Macao 46 casi a Taiwan 855 casi, con sette decessi.(Cip)