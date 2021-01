Covid: la Germania verso la proroga e l'inasprimento del blocco generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si avvicina alla proroga e all'inasprimento del blocco generale, in vigore dal 16 dicembre a 31 gennaio prossimo per contenere la pandemia di coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, alla vigilia della videoconferenza tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e i primi ministri dei Laender. I colloqui sono stati convocati per valutare la situazione della pandemia in Germania e l'efficacia del lockdown. Da giorni, si ritiene che Merkel e i capi di governo degli Stati tedeschi possano decidere di estendere e inasprire il blocco generale. Un indizio è stata considerata l'anticipazione dal 25 al 19 gennaio della videoconferenza tra la cancelliera e i primi ministri dei Laender.Con l'inasprimento del lockdown, il coprifuoco e il divieto di spostamenti oltre i 15 chilometri potrebbero essere estesi su scala federale. Inoltre, verrebbe introdotto l'obbligo di indossare maschere di protezione Ffp2. Alle imprese sarebbe richiesto di ampliare il ricorso al lavoro da remoto per i dipendenti. Oltre alle multe elevate già previste, per chi non rispetta le norme anticontagio potrebbe affiancarsi la libertà vigilata per quanti ignorano l'obbligo di quarantena in caso di sospetta o accertata infezione da Covid-19. I trasgressori verrebbero trasferiti in strutture apposite.Potrebbe poi essere disposta la chiusura completa di asili e scuole. Gli istituti offrirebbero esclusivamente servizi di emergenza per i genitori che svolgono professioni di “importanza sistemica”. Gli ingressi nelle case di cura e per anziani potrebbero essere consentiti esclusivamente a chi dispone di un test per il coronavirus con esito negativo. Allo stesso tempo, le visite potrebbero essere vietate qualora si verificasse un caso di contagio nella struttura. Il trasporto pubblico potrebbe essere limitato, così come i contatti. A oggi, sia in pubblico sia in privato, è possibile incontrare una persona esterna al gruppo. In futuro, potrebbe doversi trattare di sempre il medesimo soggetto. Potrebbe essere introdotta la vaccinazione obbligatoria per alcune categorie, come il personale medico e infermieristico. Infine, potrebbe essere ordinata la chiusura di interi settori produttivi potrebbe e potrebbero essere previste ulteriori restrizioni ai viaggi da e per la Germania. (Geb)