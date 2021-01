Spagna: sindacati in mobilitazione su aumento salario minimo e riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione generale dei lavoratori spagnola (Ugt) e la Confederazione sindacale spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) terranno oggi una riunione per concordare le azioni congiunte da sviluppare nel mese di febbraio per chiedere al governo di coalizione di riprendere l'agenda delle riforme. Le due sigle sindacali chiedono in particolare che l'esecutivo rispetti gli impegni presi in merito all'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) ora congelato a 950 euro al mese, e l'abrogazione della riforma del lavoro e di quella pensionistica del 2013. A questi obiettivi si aggiungono l'estensione della cassa integrazione straordinaria (Erte), la regolamentazione delle piattaforme digitali, la legge sulla parità di retribuzione e un piano di lotta contro gli infortuni sul lavoro. Secondo i sindacati il mancato aumento del Smi sarebbe "ingiustificabile": le sigle hanno accusato il governo di aver "lanciato proposte attraverso i media ma senza presentarle sul tavolo". Ugt e Ccoo hanno, dunque, insistito sul fatto che l'esecutivo deve "mantenere la parola data". (Spm)