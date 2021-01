Germania: violazioni delle norme anti-Covid in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse città della Germania, nel fine settimana si sono registrate ancora una volta violazioni delle nome in vigore per il contenimento della pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta, in particolare, dei limiti agli incontri in privato, stabiliti a un nucleo abitativo più una persona esterna. A Berlino, nel quartiere di Mitte, la polizia è intervenuta per sciogliere un pranzo di nozze con oltre 60 partecipanti, in corso in un appartamento. I trasgressori sono stati identificati e denunciati per violazione delle norme anti-contagio. Ad Amburgo, nel quartiere di Wilhelmsburg, più di 30 persone si sono riunite in una sala da biliardo per una festa, durata forse due giorni. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo essere state allertate da passanti. A Soltau, in Bassa Sassonia, la polizia ha interrotto una partita di poker in un hotel, con oltre 20 giocatori. Contro tutti i presenti sono stati avviati procedimenti per violazione della legge sulla protezione dalle infezioni. A Dresda, gli agenti hanno sgomberato una festa in un ristorante, con circa 60 invitati. Il party era stato pubblicizzato sui social network. All'arrivo della polizia, alcuni dei presenti sono fuggiti, mentre altri hanno opposto resistenza. Gli agenti hanno, quindi, dovuto azionare gli spray urticanti in dotazione. (Geb)