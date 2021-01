Sardegna: proseguirà a febbraio nel nuorese la campagna di screening anti-Covid della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli obiettivi fissati non cambiano – conclude Solinas - ridurre drasticamente la circolazione virale e lasciare sul territorio un bagaglio di competenze tecniche e organizzative per l'esecuzione di tamponi antigenici, tali da consentire, una volta conclusa l'attività di screening, l'intercettazione dei casi di positività residui. Il nostro impegno per portare la Sardegna fuori dall'emergenza, nel più breve tempo possibile, è totale". "Anche a Nuoro, come in Ogliastra – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – la massima partecipazione dei cittadini e la collaborazione di tutte le istituzioni sarà un elemento chiave. La campagna di screening e le vaccinazioni rappresentano una grande opportunità per la nostra Isola, contro il virus. Nella prima tappa di 'Sardi e sicuri' il nostro sistema sanitario ha risposto molto bene, contiamo di proseguire in questa direzione mantenendo come faro la tutela della salute dei sardi". (Rsc)