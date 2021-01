Libia: Al-Mismari, vogliamo una vera soluzione alla crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che i membri del comitato del dialogo libico hanno raggiunto un consenso finale sul meccanismo di selezione della nuova autorità esecutiva, il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al-Mismari, ha confermato che accetterà "qualsiasi soluzione concordata”. “Tuttavia, abbiamo paura di manipolazioni", ha aggiunto l’ufficiale. Al-Mismari ha detto ieri sera ad "Al-Arabiya": "Vogliamo una vera soluzione alla crisi libica, non come è successo a Skhirat". Quest’ultima è la città del Marocco dove nel 2015 è stato raggiunto un accordo per la formazione dell’attuale Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale. (segue) (Bel)