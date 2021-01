Cina-Filippine: incontro ministri Esteri Wang e Locsin, focus su cooperazione post-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro cinese ha affermato che la Cina ha deciso di donare un lotto di vaccini anti-Covid alle Filippine e ha incoraggiato le aziende produttrici cinesi a cercare la cooperazione con la parte filippina. Secondo Wang negli ultimi anni sono stati raggiunti risultati fruttuosi in importanti settori di cooperazione: i due paesi hanno completato undici progetti mentre altri 12 sono in cantiere e altri 12 in fase di negoziazione. Il ministro cinese ha aggiunto che la Cina è pronta a rafforzare ulteriormente le sinergie nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e il programma "Build, Build, Build" delle Filippine, accelerare la liberalizzazione e la facilitazione del commercio, del commercio elettronico e della finanza transfrontalieri e condividere opportunità di sviluppo. "La cooperazione regionale nell'Asia orientale ha acquisito slancio lo scorso anno nonostante le difficoltà e ha ottenuto risultati positivi", ha sottolineato Wang, aggiungendo che la Cina apprezza l'importante ruolo delle Filippine, che funge da coordinatore dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per i rapporti con la Cina. (segue) (Cip)