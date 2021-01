Cina-Filippine: incontro ministri Esteri Wang e Locsin, focus su cooperazione post-pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha aggiunto che la Cina è pronta ad accelerare i progressi delle consultazioni sul Codice di condotta (Coc) nel Mar Cinese Meridionale con i paesi dell'Asean per elaborare regole regionali che siano sostanziali, efficaci e coerenti con il diritto internazionale. Locsin ha affermato che il rapporto Filippine-Cina è maturo, basato sull'uguaglianza e sul vantaggio reciproco tra due Paesi sovrani. "Sotto la guida dei capi di stato dei due paesi, entrambe le parti hanno superato le sfide poste dall'epidemia e hanno costantemente portato avanti la cooperazione in settori tra cui economia, commercio e infrastrutture", ha aggiunto. Locsin ha affermato che le Filippine non vedono l'ora di rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina sui vaccini anti-Covid. Il ministro filippino ha invitato i due paesi ad approfondire la fiducia reciproca, rafforzare la cooperazione e salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionali, portando i loro legami di cooperazione strategica globale a un nuovo livello. (segue) (Cip)