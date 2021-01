Cina-Filippine: incontro ministri Esteri Wang e Locsin, focus su cooperazione post-pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Filippine sono disposte a imparare dall'esperienza della Cina nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo a doppia circolazione, promuovere la cooperazione e raggiungere uno sviluppo comune", ha affermato. Ha anche aggiunto che le Filippine sono disposte a lavorare con la Cina per far avanzare le consultazioni sul codice di condotta, creare sinergia tra il piano generale sulla connettività dell'Asean 2025 e la Nuova via della seta, e spingere per una crescita costante delle relazioni Asean-Cina. Le due parti hanno inoltre scambiato opinioni su questioni internazionali e regionali di interesse comune. Dopo l'incontro, Wang e Locsin hanno assistito alla firma di documenti di cooperazione e alla cerimonia di inaugurazione di una targa per contrassegnare l'istituzione della Bank of China Manila come banca di compensazione del renminbi (Rmb) della valuta cinese delle Filippine. (Cip)